Засідання Ради 6 травня відбудеться за участю силовиків - Турчинов

6 травня відбудеться засідання Верховної Ради за участю представників силових структур щодо ситуації у східних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов, закриваючи сьогоднішнє засідання парламенту.

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Він зазначив, що попереду свята, і “дуже хочеться, щоб ці травневі свята пройшли гідно в нашій країні, щоб провокаторів, терористів ми на цих святах максимально локалізували і не дали можливість їм дестабілізувати ситуацію”.

Турчинов запропонував відкрити наступне засідання ВР 6 травня о 10.00. Він зазначив, що на цьому засіданні буде заслухано “міністрів-силовиків, керівників прокуратури, СБУ”.