У ПР назвали основні вимоги до зміненої Конституції

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Валерій Писаренко, виступаючи з трибуни Верховної Ради у вівторок, 29 квітня.

Читайте такожЛуганська облрада закликає ВР терміново оголосити референдум щодо децентралізації і статус російської мови«Ми вважаємо, що вкрай необхідно довести до кінця питання змін до Конституції саме зараз. І серед них питання децентралізації влади практично стоїть на першому місці... Також ПР наполягає, щоб саме в Конституції було вирішено питання російської мови як другої державної», - зазначив він.

«Ми пропонуємо ввести прямі вибори керівників областей шляхом відкритого голосування, передати владу на місцях виконкомам, які будуть сформовані на рівні районів і областей. Пропонуємо створити префектури, які будуть здійснювати контроль від імені Кабміну щодо його політики. Ми наполягаємо на бюджетної автономії регіонів, говоримо про те, що саме на рівні Конституції можемо побороти корупцію, наприклад, спростивши процедуру імпічменту президента за причетність до корупційних дій», - зазначив Валерій Писаренко.

«Нам потрібно раз і назавжди покласти край суперечкам про те, хто є власником цієї країни... Громадяни не повинні виділяти президента, прем'єр-міністра, голови ВРУ як людей, які мають певні права на цю країну. Ми всі повинні працювати на Україну», - підсумував народний депутат.