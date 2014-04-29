Стан потерпілих на мітингу у Донецьку – середньої тяжкості – ОДА

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації з посиланням на заступника директора департаменту Олега Куріта.

Він повідомив, що у результаті зіткнень 28 квітня до Центру екстреної медичної допомоги доставлено шість осіб, двох з них одразу було госпіталізовано.Читайте такожМер Донецька заявляє, що на півночі регіону може реалізуватися «кримський сценарій»

«Сьогодні вони перебувають на стаціонарному лікуванні в медзакладах міста. Їх стан середньої тяжкості. Один з потерпілих – в щелепно-лицьовому відділенні, другий – у нейрохірургії. Зараз їх життя нічого не загрожує. Вони перебуватимуть у лікарні близько двох тижнів», - сказав Куріто.

Також заступник директора департаменту охорони здоров'я ОДА повідомив, що із забоями голови і м'яких тканин до медзакладів самостійно звернулися сім городян. Їм надано допомогу і рекомендовано амбулаторне лікування.

Всього ж по допомогу до медиків звернулися 13 осіб.Читайте такожПісля нападу на мирний мітинг у Донецьку постраждали 12 проукраїнських активістів

Як повідомляв УНІАН,28 квітня увечері у Донецьку кілька десятків агресивно налаштованих молодчиків напали на українських активістів. Вони наздогнали колону з українськими активістами і накинулися з кийками, залізними палицями і ланцюгами, б'ючи усіх підряд.

Правоохоронці затримали 8 агресивно налаштованих учасників зіткнень.

За даними міліції, під час зіткнень всього з обох боків постраждали 14 осіб, 4 з них госпіталізовано.