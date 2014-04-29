Екстремісти в Донецьку відпустили захоплених учасників проукраїнського мітингу

Заручників, яких сепаратисти захопили після вчорашнього мітингу в Донецьку - звільнили. Це ТСН підтвердили в Донецькій міліції.

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Після нападу на учасників мирної ходи за єдність України, сепаратисти викрали п'ять учасників мітингу. Тримали їх в колишньому офісі Партії регіонів, де нині розміщується штаб екстремістів.