Екстремісти в Донецьку відпустили захоплених учасників проукраїнського мітингу
09:42, 29 квітня 2014Політика
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У Донецьку екстремісти звільнили взятих у полон учасників проукраїнського мітингу.
Сепаратисти відпустили заручників / REUTERS
Заручників, яких сепаратисти захопили після вчорашнього мітингу в Донецьку - звільнили. Це ТСН підтвердили в Донецькій міліції.
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Після нападу на учасників мирної ходи за єдність України, сепаратисти викрали п'ять учасників мітингу. Тримали їх в колишньому офісі Партії регіонів, де нині розміщується штаб екстремістів.
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