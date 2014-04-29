Кернесу зробили ще одну операцію в Ізраїлі - Харківська міськрада
Скільки триватиме лікування мера Харкова, сказати напевно, лікарі не можуть.
Про це повідомив прес-секретар Харківської міської ради - Юрій Сидоренко, передає "Дзеркало тижня".
"Остання новина, яка з Ізраїлю прийшла, хороша. Стан внутрішніх органів у ізраїльських лікарів не викликає побоювань. Кернесу було зроблено ще одну операцію, після чого лікарі заявили про те, що внутрішні органи, які пошкоджені у нього, не принесуть несподіванок", - зазначив Сидоренко.
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Крім цього він повідомив, що Кернес вже переніс дві операції. А також повідомив, що поки ізраїльські лікарі не роблять ніяких прогнозів щодо того, скільки триватиме лікування харківського голови.
"Поки прогнозів ніхто ніяких не робить, занадто мало часу минуло, практично тільки добу з моменту поранення", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки харківського міського голову геннадія Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв з снайперської гвинтівки Драгунова. Кернес отримав важке поранення грудної клітини та черевної порожнини. У харківській лікарні він переніс операцію. Сьогодні вночі його транспортували на лікування в Ізраїль. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування пораненого за кордоном.