За Кернеса особисто поручився депутат Тедеєв – адвокат

За Харківського міського голову Геннадія Кернеса під час розгляду судом питання зміни запобіжного заходу особисто поручився народний депутат від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

«Поручився за Геннадія Адольфовича народний депутат Ельбрус Тедеєв», - сказав Гунченко.

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За його словами, рішення вчора ухвалив Печерський райсуд Києва, «з огляду на ті події, які мали місце вчора».

За словами адвоката, рішення суду про зміну запобіжного заходу в електронному вигляді було отримане 28 квітня, близько 18.00. Пізніше було доставлене рішення суду з «мокрою печаткою», слідство повернуло закордонний паспорт Кернесу.

Гунченко висловив задоволення тим, що суд розглянув клопотання захисту Кернеса про зміну запобіжного заходу швидко, без затримок і пішов на зустріч підозрюваному.

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Як повідомляв УНІАН, Кернесу у відкритому стосовно нього кримінальному провадженні змінили міру запобіжного заходу з часткового домашнього арешту на особисту поруку. Запобіжний захід змінив Печерський районний суд міста Києва 28 квітня за клопотанням захисту.

Вчора, 28 квітня, під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова, оскільки на місці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм. Кернес отримав поранення грудної клітки та черевної порожнини. Він переніс операцію, зроблену харківськими фахівцями. Сьогодні вночі його транспортували до Ізраїлю.

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Довідка УНІАН. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Кернесу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Про це на прес-конференці 13 березня повідомив заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець.

За його словами, Генеральною прокуратурою прийнято до розслідування кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові.

13 березня Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту.