У Луганську "беркутівці" вивезуть роззброєних бійців ВВ із захопленої будівлі ГУВС

Як повідомляє кореспондент УНІАН, будівлю обласної міліції під охорону взяли бійці луганського підрозділу «Беркут».

За словами сепаратиста з числа штурмують будівлю ГУВС, щоб уникнути кровопролиття і провокацій було прийнято рішення вивезти співробітників міліції, які знаходяться в будівлі, на автобусах.Читайте такожПочалося озброєне захоплення будівлі ГУ МВД у Луганській області

«Це 18-річні пацани ВВ-шники із Запоріжжя та Дніпропетровська, нехай їдуть додому», - заявив сепаратист.

За словами мітингувальників, міліціонери склали зброю, його опечатали і передали під контроль «беркутівців».

Як повідомляв УНІАН, в Луганську майже 3 тисячі проросійськи налаштованих мітингуючих зі зброєю захоплюють будівлю Головного управління МВС України в Луганській області. Серед мітингувальників майже 50 осіб в комуфляжах, бронежилетах, касках, масках і з автоматами.

З боку міліції були застосовані гранати, мітингувальники кинули «коктейль Молотова» у бік міліції, потім відбувся нечисельний обстріл будівлі. Інформації про постраждалих немає, більше пострілів не було. Натовп скандує «Росія!», «Донбас!». На будівлі міліції, як і на всіх інших захоплених об'єктах, встановлений прапор РФ.Читайте такожПід ОДА в Луганську полковник міліції вийшов до сепаратистів: "Ми зброю не здамо" (онлайн-трансляція)

Один з сепаратистів виступив перед мітингувальниками і попросив обійтися без мародерства і вандалізму. При цьому табличку Управління МВС демонстративно розбили.

Також сепаратисти заявили про те, що начальник Головного управління УМВС України в Луганській області Володимир Гуславський подав у відставку.

«На його місце призначено нашу людину Анатолія Науменка», - заявив один із сепаратистів.