Єврокомісар: Україна має всі шанси стати повноцінним членом ЄС

У ході зустрічі Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та можливу допомогу з боку Євросоюзу нашій країні на шляху до Європи.

За словами О.Турчинова, для нашої країни європейський вибір є безальтернативним.

Окрім того, наголосив керівник Парламенту, незважаючи на всі спроби Російської Федерації дестабілізувати ситуацію в Україні, «влада продовжує проводити демократичні реформи в країні та готує зміни до Конституції».

«Ми беремо за взірець демократичну архітектуру ЄС. Формуємо парламентсько-президентську республіку з розширенням повноважень регіональних влад», - зазначив він.

У свою чергу, Х.Свобода наголосив, що нинішня українська влада є «легітимною владою, навіть більше, ніж попередній президент, який займався тим, щоб витрачати бюджетні гроші на власні потреби».

«Хочу висловити повну підтримку суверенній, демократичній та демократичній України та недоторканності її кордонів», - сказав він.

Крім того, в контексті обговорення майбутніх президентських виборів Сторони обговорили присутність на них спостерігачів від ЄС.

«Хочу підтвердити, що Україна має всі шанси стати повноцінним членом Європейського Союзу», - підсумував Х.Свобода.