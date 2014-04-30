Бійці "Альфи" могли нейтралізувати терористів і звільнити заручників, але не було наказу - Тимчук

"Сьогодні представниками української влади у невиконанні наказу були звинувачені керівництво і співробітники спецпідрозділу «Альфа». Нам, «Інформаційному Опору», не вдалося знайти ніяких підтверджень того, що «Альфа» отримувала бойовий наказ, який би не виконала", - написав у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожІнформація про звільнення керівництва “Альфи” не відповідає дійсності - СБУ

Він також зазначив, що піднімалося питання про застосування "Альфи" в Слов'янську. При цьому керівництво спецпідрозділу вказало на умови, які потрібні спецназу для проведення такої операції - чітке позначення цілей і об'єктів операції, проведення розвідки, повне блокування району проведення операції, забезпечення прикриття, повідомляє експерт.

Але вимоги керівництва спецпідрозділу, за словами Тымчука, не були виконані.

"Тим не менш, «Альфа» була згодна виконувати бойовий наказ згідно з тим завданням, до виконання якого вона підготовлена. Більше того, керівництво і бійці спецпідрозділу фактично вимагали віддання такого адекватного наказу по своєму застосуванню (а це звільнення будівель, нейтралізація терористів і звільнення заручників у всіх видах транспорту та приміщеннях, нейтралізація лідерів ОЗУ і т.д.) Але такий наказ так і не був відданий", - написав Тимчук в соцмережі.Читайте такожПроти командирів силових підрозділів відкрито провадження за відмову відкривати вогонь під час АТО

Крім цього, за його словами, бійці «Альфи» відзначають ряд суттєвих недоліків в організації їх діяльності: технічної стан бронежилетів абсолютно не відповідає мінімальним вимогам, а база на аеродромі в Краматорську, де розташований базовий табір силовиків, фактично повністю прострілюється, при нестачі сил і засобів для організації бойової охорони.

"Вчора поблизу аеродрому були виявлені групи терористів, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК). У силовиків катастрофічно не вистачає транспортних засобів і захищених систем зв'язку", - підкреслює Тимчук.

Нагадаємо, в. о. голови Адміністрації президента Сергій Пашинський повідомив, що за невиконання наказу під час АТО повністю відсторонено керівництво "Альфи", відкрито справи. СБУ цю інформацю спростувала.