Турчинов привітав українців з 1 травня та нагадав, що "ідеальна країна" не створиться сама собою

Про це йдеться у зверненні Турчинова, переданому УНІАН прес-службою парламенту.

«Звичайно, сьогодні наша держава переживає не найлегші часи, але вірю, що разом, спільними зусиллями, ми зможемо побудувати дійсно правову європейську державу, в якій хочеться жити та ростити дітей. Державу, де зарплати та пенсії забезпечують гідне, повноцінне та щасливе життя. Державу, де буде викоренене таке поняття як «хабар», а держслужбовці з армії бюрократів перетворяться на функціональних працівників, які люблять свою роботу та отримують достойну зарплатню. Правоохоронці дійсно захищатимуть, а лікарі кваліфіковано лікуватимуть», - зазначив він.

Читайте такожСотники Майдану готуються протидіяти провокаціям на травневі свята

При цьому Турчинов додав, що ідеальна країна не створиться сама по собі. «Для цього потрібна ваша допомога та наполеглива праця», - зауважив в.о. президента.

Він висловив переконання, що влада разом з громадянами зробить Україну квітучою та щасливою.