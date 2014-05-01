На Донеччині терористи захопили в полон керівника місцевої "Свободи"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної організації ВО «Свобода», близько 1.00 злочинці напали на будинок Попіка, бризнули газовим балончиком йому в обличчя та намагалися захопити.

«Свободівцю» вдалось відбитися та зачинися в будинку. Він встиг набрати «102», але при перших його словах на іншому кінці дроту поклали слухавку. Зараз чоловік перебуває в полоні у терористів.

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У прес-служба облорганізації партії зауважили, що це вже другий випадок викрадення «свободівця» у Констянтинівці. 29 квітня цього року було захоплено в полон Ярослава Маланчука, який є членом ОВК у територіальному виборчому окрузі №50 від кандидата на пост президента України, голови «Свободи» Олега Тягнибока.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня у Костянтинівці Донецької області озброєні бойовики захопили відділ міліції і міську раду.