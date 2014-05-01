Центром Харкова пройшли близько 2 тисяч комуністів і сепаратистів з гаслами про фашизм і "хунту"
У центрі Харкова близько 2 тисяч прихильників Комуністичної партії України і прихильників федералізації країни провели ходу.
Як передає кореспондент УНІАН, колона пройшла від Вічного вогню на вулиці Університетській до площі Свободи.
Учасники заходу несли прапори СРСР, всіх радянських республік, символіку Комуністичної партії України, руху «Південний Схід» і «Боротьба».
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Крім того, учасники ходи, присвяченої 1 травня, несли транспаранти з написами: «Київську хунту геть», «Геть київський национал-фашистский режим», «Федералізація», «Російська мова — державна», «Ми все антифа», а також скандували: «Росія!», «Харків — Крим — Донбас!», «Влада - народу, захисникам — свободу!», «Фашизм не пройде!», «Харків, вставай!»
Більшість учасників ходи мали прикріплені до одягу георгіївські стрічки.
На площі Свободи біля пам'ятника Леніну учасники ходи проводять мітинг з вимогами відставки центральної влади, федералізації країни, надання російській мові статусу державної.
З другого боку площі Свободи, напроти будівлі ОДА, троє людей оголосили голодовку. Вони сіли на брущатку, тримають транспаранти з написами: «Я проти хунти», «Позавчора Плехановська, вчора мер, завтра ми?», «Свободу політв'язням», «Ми проти ворожнечі».
За словами учасників цієї акції протесту, вони «прості харків'яни» і не є членами будь-яких партій або рухів. Вони зазначили, що голодовка триватиме одну добу. Голодуючі вимагають від української влади виконання «Женевських угод», «роззброєння представників організації «Правий сектор» і звільнення від його активістів адміністративних будівель», відмовитися від залучення бійців Нацгвардії для «придушення мирних протестів», звільнення затриманих у Харкові активістів мітингів за федералізацію країни.
За словами учасників голодовки, до них готові приєднатися багато харків'ян, і акцію буде продовжено, якщо в цьому буде необхідність.
Вхід до будівлі облдержадміністрації охороняє декілька сотень працівників міліції в повному спорядженні, в парку мені Шевченка також чергує значна кількість працівників міліції, вони перевіряють вміст великих сумок у перехожих.