Центром Харкова пройшли близько 2 тисяч комуністів і сепаратистів з гаслами про фашизм і "хунту"

Як передає кореспондент УНІАН, колона пройшла від Вічного вогню на вулиці Університетській до площі Свободи.

Учасники заходу несли прапори СРСР, всіх радянських республік, символіку Комуністичної партії України, руху «Південний Схід» і «Боротьба».

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Крім того, учасники ходи, присвяченої 1 травня, несли транспаранти з написами: «Київську хунту геть», «Геть київський национал-фашистский режим», «Федералізація», «Російська мова — державна», «Ми все антифа», а також скандували: «Росія!», «Харків — Крим — Донбас!», «Влада - народу, захисникам — свободу!», «Фашизм не пройде!», «Харків, вставай!»

Більшість учасників ходи мали прикріплені до одягу георгіївські стрічки.

На площі Свободи біля пам'ятника Леніну учасники ходи проводять мітинг з вимогами відставки центральної влади, федералізації країни, надання російській мові статусу державної.

З другого боку площі Свободи, напроти будівлі ОДА, троє людей оголосили голодовку. Вони сіли на брущатку, тримають транспаранти з написами: «Я проти хунти», «Позавчора Плехановська, вчора мер, завтра ми?», «Свободу політв'язням», «Ми проти ворожнечі».

За словами учасників цієї акції протесту, вони «прості харків'яни» і не є членами будь-яких партій або рухів. Вони зазначили, що голодовка триватиме одну добу. Голодуючі вимагають від української влади виконання «Женевських угод», «роззброєння представників організації «Правий сектор» і звільнення від його активістів адміністративних будівель», відмовитися від залучення бійців Нацгвардії для «придушення мирних протестів», звільнення затриманих у Харкові активістів мітингів за федералізацію країни.

За словами учасників голодовки, до них готові приєднатися багато харків'ян, і акцію буде продовжено, якщо в цьому буде необхідність.

Вхід до будівлі облдержадміністрації охороняє декілька сотень працівників міліції в повному спорядженні, в парку мені Шевченка також чергує значна кількість працівників міліції, вони перевіряють вміст великих сумок у перехожих.