У Харкові близько 2 тисяч сепаратистів пікетують облдержадміністрацію

Як передає кореспондент УНІАН, під будівлю ОДА люди прийшли з протилежного боку площі після закінчення мітингу Компартії і руху "Південний Схід".

Учасники пікету тримають прапори Росії, СРСР, георгіївські стрічки, прапори так званої "Харківської народної республіки", а також монархістські прапори.

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За словами координатора руху "Боротьба" Сергія Киричука, учасники акції не планували пікетувати будівлю облдержадміністрації. Він також додав, що перед будівлею ОДА зібралася частина учасників мітингу, що проходив на площі Свободи, які "більше інших патріотично налаштовані".

Всі входи в будівлю ОДА охороняють кілька сотень співробітників міліції.

Крім того, на сусідніх з майданом Свободи вулицях стоять ще кілька автобусів з міліціонерами.

Станом на 14.00 спроб штурму будівлі ОДА не було. Кілька молодих людей підходили до міліціонерів, просилися, щоб їх пропустили до будівлі нібито для того, щоб попити води. Співробітники міліції в будівлю нікого не пропускають.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, центрі Харкова закрили 4 станції метро, в районі яких проходять масові акції.