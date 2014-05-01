У Слов'янську терористи заявили, що звільнили двох спецназівців "Альфи"
15:10, 01 травня 2014Політика
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Сепаратисти Слов'янська заявляють, що звільнили двох з трьох спецназівців підрозділу "Альфа" СБУ України, обмінявши їх на своїх прихильників.
Озброєний терорист у Слов'янську / REUTERS
"Нам вдалося домовитися з протилежною стороною про обмін двох з цих спецназівців на наших прихильників, потім ми їх звільнили", - сказав один з сепаратистів по телефону, повідомляє Kramatorsk.ua.
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Він уточнив, що із звільненими спецназівцями було укладено угоду про їх подальше неучасть у силових операціях на південно-сході країни.
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