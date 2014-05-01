Терористи захопили прокуратуру Донецької області, серед бійців ВВ є поранені

Про це повідомляє "Острів".

У даний момент сепаратисти встановлюють над будівлею прапори самопроголошеної Донецької республіки. Під будівлею прокуратури перебуває близько тисячі мітингувальників.

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Багато з них з щитами і в шоломах, відібраних у солдатів внутрішніх військ. Також повідомляється, що деякі з бійців ВВ отримали поранення.

Неподалік припаркований БТР з автоматниками. Натовп рушив до нього.



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