Терористи захопили прокуратуру Донецької області, серед бійців ВВ є поранені
16:18, 01 травня 2014Політика
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Бойовики взяли штурмом будівлю прокуратури Донецької області.
Під будівлею прокуратури Донецької області знаходиться близько тисячі сепаратистів / twitter.com/ostro_v
Про це повідомляє "Острів".
У даний момент сепаратисти встановлюють над будівлею прапори самопроголошеної Донецької республіки. Під будівлею прокуратури перебуває близько тисячі мітингувальників.
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Багато з них з щитами і в шоломах, відібраних у солдатів внутрішніх військ. Також повідомляється, що деякі з бійців ВВ отримали поранення.
Неподалік припаркований БТР з автоматниками. Натовп рушив до нього.
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