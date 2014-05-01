У центрі Москви ОМОН затримав активістів з українським прапором

Про це повідомляють "Грани.ру".

У центрі Москви цивільні активісти влаштували ходу з великим банером у вигляді українського прапора.

Семеро людей вийшли на проїжджу частину Тверської вулиці в районі Центрального телеграфу і рушили з банером у бік Кремля. При цьому вони співали український гімн. Одна з учасниць акції розкидала листівки. Вулиця була перекрита з нагоди Першотравня.

Затримані четверо активістів: Катерина Мальдон, Ільдар Дадін, Максим Чеканов та Михайло Удімов. Іншим вдалося втекти.

"Досить ростити імперію і відновлювати Союз", - йдеться у листівці.

Крім цього активісти пишуть, що "в той час як брати-українці змогли згуртуватися і ціною великих жертв відстояли на Майдані свою свободу від нечестивої влади, росіяни, по-рабськи віддані диктатору, не бачать і не хочуть бачити бід власної країни".

"Російський народ згуртувала не боротьба за гідне життя і дотримання прав людини, а жахлива провокація спецслужб, продажне телебачення і думка "Крим наш!". Люди, прокиньтеся!",- заявили затримані.

Активістів доставили в ОВД "Тверське". Як повідомила одна із затриманих, Катерина Мальдон, поліцейські незаконно відібрали у неї паспорт. Активістка схопила зі столу формений берет і сховала його в декольте.

"Віддам беретку в обмін на паспорт! Правда, мені тут погрожують пришити "образа форменого одягу правоохоронців, шляхом схову в область геніталій",- пише активістка.

Через три з половиною години активістів відпустили. Їх не стали затримувати на 48 годин у зв'язку з святковим графіком роботи судів.