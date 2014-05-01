Хакери-сепаратисти зламали сайт медіа-групи 1+1

На ресурс було здійснено хакерську атаку з метою використати його задля антиукраїнської пропаганди.

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Наразі при спроби зайти на сайт користувачі перенаправляються на веб-сайт "Антимайдан", який може атакувати комп'ютери користувачів небезпечними програмами.