Хакери-сепаратисти зламали сайт медіа-групи 1+1

18:36, 01 травня 2014
Політика
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Сайт медіа-групи "1+1" (media.1plus1.ua) зламано хакерами і він тимчасово не працює. 

антимайдан

На ресурс було здійснено хакерську атаку з метою використати його задля антиукраїнської пропаганди.

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Наразі при спроби зайти на сайт користувачі перенаправляються на веб-сайт "Антимайдан", який може атакувати комп'ютери користувачів небезпечними програмами.

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