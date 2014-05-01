Партія регіонів не має шансів на відродження - Порошенко

Про це повідомляє прес-служба народного депутата України.

«Сьогодні я запевняю, що Партія регіонів тотально дискредитована поведінкою свого колишнього лідера - вбивці, крадія, злочинця. І я впевнений, що Партія регіонів не має жодного шансу на відродження, так само як і партія комуністів», - заявив Порошенко сьогодні на мітингу в Мукачеве Закарпатської області.

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