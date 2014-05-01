Захід не може допомогти Україні, пасивній в питаннях своєї безпеки – Чехія про позицію США

Про це заявив міністр оборони Чехії Мартін Стропніцький, який обговорював становище в Україні з провідними політиками США у Вашингтоні.

Він повідомив, що в усіх розмовах ішлося про одне й те саме: «Ми не маємо можливостей бути скрізь і залагоджувати все, особливо коли країна, яка має проблему з безпекою, сама ставиться до цього пасивно».

«Це не було несподіване твердження, але це було висловлено цілком твердо», – наводитьслова міністра Чеське телебачення.

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Значною мірою такої ж думки дотримується і президент США Барак Обама, каже Мартін Стропніцький.

Він вважає, що українська криза, окупація Криму Росією змушує міжнародну спільноту переглянути ставлення до оборонних блоків і структур, зокрема, до НАТО.

"Американські лідери у зв’язку з агресією Росії в Україні закликають країни НАТО, включно з Чехією, збільшити фінансування оборонних відомств", - сказав чеський міністр.