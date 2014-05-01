У Слов'янську терористи б'ють заручників і годують об'їдками - колишній полонений

Про це в ефірі "Громадського ТБ" розповів один з колишніх полонених, якого затримали через шарфик збірної України з футболу.

"Вони говорили, що я диверсант, національної гвардії наставили на мене зброю", - розповів постраждалий.

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Чоловік повідомив, що екстремісти утримують ув'язнених" у підвалі будівлі СБУ. У невеликих кімнатах знаходяться в 20-ти осіб, їх тримають з зав'язаними очима і руками. Годують не частіше, ніж раз на день.

Представників місії ОБСЄ утримують у міській раді. Наглядачі часто б'ють затриманих. Причому, заручників - театрального режисера Павла Юрова і куратора Дениса Грищука - б'ють особливо жорстоко. У Грищука зламані два ребра і пошкоджена вена.

Годують полонених один раз в день - дають або чай, або окріп. Іноді все ж заручникам приносять гарячу їжу, яка залишилася від терористів.

За словами чоловіка, керує діями терористів так званий "спец", як називають його бойовики. Ймовірно, що це агент російських спецслужб.

"Спец" розповідав, що на Донбас його перекинули з Криму. Мовляв, коли справу буде зроблено тут, займемося наступною областю.