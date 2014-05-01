Меркель зателефонувала Путіну і нагадала про відповідальність перед ОБСЄ

Розмова перед відльотом Меркель в Вашингтон відбулася за ініціативою Берліна, повідомляє DW.DE .

Меркель звернулася до Путіна з проханням використати свій вплив на проросійських бойовиків та сепаратистів, що діють на Сході України, задля звільнення групи інспекторів ОБСЄ. Як повідомила журналістам речниця німецького федерального уряду, Меркель нагадала Путіну про "відповідальність Росії як країни-члена ОБСЄ".

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Натомість Путін заявив Меркель, що українська армія має відступити. "Путін наголосив, що найважливішим сьогодні є вивести військові підрозділи з південно-східних областей, припинити насильство, негайно запустити широкий національний діалог у рамках процесу конституційної реформи із залученням всіх регіонів і політичних сил", - цитує інформагенція AFP заяву прес-служби Кремля.

За словами речниці німецького уряду, у ході розмови було порушено також тему майбутніх президентських виборів в Україні. Позиція Берліна полягає в тому, що ці вибори мають виняткове значення для стабільності в Україні