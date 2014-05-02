Влада готова амністувати сепаратистів, які не скоїли тяжких злочинів - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

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Аваков оголосив вимоги Антитерористичного центру озброєним сепаратистам: негайно здати зброю, негайно звільнити всіх заручників, звільнити всі захоплені адміністративні будівлі, припинити безлади і погроми.

«Ми готові вести переговори з протестуючими та їхніми представниками. Але терористам і збройним сепаратистам - тільки невідворотна відплата", - сказав глава МВС України.