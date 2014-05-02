Аваков: Слов'янськ узятий у вузьке кільце, триває бій з професійними найманцями
Операція проходить силами підрозділів МВС, Нацгвардії, ВС. На поточний момент взяті під контроль 9 блокпостів терористів в межах міста Слов'янська.
Місто взято у щільне кільце, повідомив на своїй сторінці в Facebook Арсен Аваков.
"Проти українських спецпідрозділів терористи відкрили вогонь із застосуванням важкого озброєння. У тому числі гранатометів і пзрк. Є загиблий льотчик і поранені. Йде справжній бій з професійними найманцями. Терористи не гребують вести вогонь, ховаючись за мирними жителями Слов'янська, з житлових багатоквартирних будинків - знають про наказ підрозділам АТО не відкривати у відповідь вогонь з загрозою житлових об'єктів", - повідомив Аваков
За його словами, операція триває за планом.
"Прошу жителів Слов'янська і Крамоторска не виходити на вулиці і бути обережними біля вікон. Ми, разом з міністром оборони командувачем Нацгвардії тут. ЖД повідомлення у зоні АТО буде перекрито в найближчий час. Рух по дорогах в районі Слов'янська обмежений до мінімуму. Прошу всіх на час АТ утриматися від поїздок", - підкреслив він.
Також Аваков повторив вимоги до терористів в Слов'янську: звільнити заручників, скласти зброю і звільнити адміністративні будівлі, відновити нормальне функціонування міської інфраструктури.