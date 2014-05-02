Штаб АТО пропонує бойовикам у Слов’янську добровільно здатися в полон

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, штаб АТО звертається до ватажків терористичної групи, яка захопила Слов'янськ, з ультимативною вимогою видати всіх заручників, які незаконно утримуються в місті.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, разі невидачі заручників органи слідства та прокуратури вимагатимуть від суду призначити для ватажків терористів максимальні терміни ув'язнення без урахування будь-яких пом'якшуючих вирок обставин.

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Штаб АТО також пропонує рядовим бойовикам добровільно здаватися в полон антитерористичним силам і здавати свою, незаконно захоплену, зброю. У разі добровільної здачі в полон рядовим бойовикам, які не скоїли тяжких та особливо тяжких злочинів, гарантується безпека і клопотання органів слідства та прокуратури. Сигнал для добровільної здачі в полон - біла пов'язка на голові і зброя переведена в небойовий режим носіння стволом вгору.

Усі дороги, які ведуть у Слов'янськ, заблоковані. Місто повністю оточене, наголошують правоохоронці.