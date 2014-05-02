Сепаратисти з Криму хочуть приїхати "на допомогу" терористам на схід України
Самопроголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов каже, що сепаратисти Криму "готові їхати на допомогу".
Сепаратисти Криму вимагають відправити їх на допомогу терористам на південний сході України. Про це в п'ятницю повідомив самопроголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РИА Новости.
"У нас кримчани рвуться поїхати на південний схід. Представники кримської самооборони просяться підтримати наших братів", - сказав Аксьонов.
Сепаратист підкреслив, що не може сказати кримчанам не їхати на "допомогу російським".
У той же час, за даними групи «Інформаційний Спротив», обидва перешийки, що з'єднують Крим з материком, на даний момент повністю контролюються підрозділами Держприкордонслужби України та Збройних сил України по адміністративному кордону АРК.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Підрозділи силовиків в цьому районі знаходяться в повній бойовій готовності. Українськими прикордонниками вжито заходів для недопущення проникнення на материк навіть окремих озброєних громадян з Криму. За твердженнями наших джерел в Держприкордонслужбі, проникнення підрозділів бойовиків з Криму тим більше виключено", - написав Тимчук.