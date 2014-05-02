Сепаратисти з Криму хочуть приїхати "на допомогу" терористам на схід України

Сепаратисти Криму вимагають відправити їх на допомогу терористам на південний сході України. Про це в п'ятницю повідомив самопроголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РИА Новости.

"У нас кримчани рвуться поїхати на південний схід. Представники кримської самооборони просяться підтримати наших братів", - сказав Аксьонов.

Сепаратист підкреслив, що не може сказати кримчанам не їхати на "допомогу російським".

У той же час, за даними групи «Інформаційний Спротив», обидва перешийки, що з'єднують Крим з материком, на даний момент повністю контролюються підрозділами Держприкордонслужби України та Збройних сил України по адміністративному кордону АРК.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Підрозділи силовиків в цьому районі знаходяться в повній бойовій готовності. Українськими прикордонниками вжито заходів для недопущення проникнення на материк навіть окремих озброєних громадян з Криму. За твердженнями наших джерел в Держприкордонслужбі, проникнення підрозділів бойовиків з Криму тим більше виключено", - написав Тимчук.