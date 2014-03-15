Сепаратисти Криму не визнають рішення КС про незаконність референдуму
Президія Верховної Ради Криму не визнає рішення Конституційного суду України, який оголосив неконституційною постанову парламенту автономії про проведення місцевого референдуму про статус регіону, і готовий провести «опитування» в неділю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова республіканської комісії з підготовки і проведення референдуму Михайло Малишев.
«Сформований 13 березня на швидку руку, в порушення конституційної процедури, так званий Конституційний суд України 14 березня всупереч процедурі, встановленій власним регламентом, виніс сумнівний з огляду на закон документ - рішення у справі про проведення місцевого референдуму. Відповідно до статті п`ятої Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ, ніхто не може узурпувати державну владу, влада народу є первинною, єдиною і не відчужуваною. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші форми демократії, тому будь-які дії держави, органів і посадовців, які проводять узурпацію влади, що належить народу, є неконституційними і незаконними», - озвучив Малишев журналістам сьогодні заяву президії ВР Криму.
Він сказав, що жителі Криму зможуть прийти на 1205 дільниць у неділю, 16 березня, з 8:00 до 20:00.
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У Криму надрукували 1,512 млн. бюлетенів.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму 6 березня ухвалила рішення приєднати Крим до РФ і винесла на референдум 16 березня два альтернативні питання: 1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?
Влада України вважає кримський референдум неконституційним. Такої ж думки дотримуються і світові лідери. Референдум визнає лише офіційна Москва.
14 березня КС України визнав неконституційним рішення кримського парламенту про проведення референдуму.
Рішення КС обов`язкове до виконання на території України, остаточне і не може бути оскаржено.