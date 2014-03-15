Сепаратисти Криму не визнають рішення КС про незаконність референдуму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова республіканської комісії з підготовки і проведення референдуму Михайло Малишев.

«Сформований 13 березня на швидку руку, в порушення конституційної процедури, так званий Конституційний суд України 14 березня всупереч процедурі, встановленій власним регламентом, виніс сумнівний з огляду на закон документ - рішення у справі про проведення місцевого референдуму. Відповідно до статті п`ятої Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ, ніхто не може узурпувати державну владу, влада народу є первинною, єдиною і не відчужуваною. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші форми демократії, тому будь-які дії держави, органів і посадовців, які проводять узурпацію влади, що належить народу, є неконституційними і незаконними», - озвучив Малишев журналістам сьогодні заяву президії ВР Криму.

Він сказав, що жителі Криму зможуть прийти на 1205 дільниць у неділю, 16 березня, з 8:00 до 20:00.

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У Криму надрукували 1,512 млн. бюлетенів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму 6 березня ухвалила рішення приєднати Крим до РФ і винесла на референдум 16 березня два альтернативні питання: 1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України вважає кримський референдум неконституційним. Такої ж думки дотримуються і світові лідери. Референдум визнає лише офіційна Москва.

14 березня КС України визнав неконституційним рішення кримського парламенту про проведення референдуму.

Рішення КС обов`язкове до виконання на території України, остаточне і не може бути оскаржено.