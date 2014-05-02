В Одесі сепаратисти стріляють з дахів по активістам, міліція не втручається
19:37, 02 травня 2014Політика
0 0
Активісти в Одесі скаржаться, що міліція робить вигляд, що "в місті нічого не відбувається".
Бойовик з даху стріляє по проукраїнським активістам / Скріншот з відео / o1.ua
В Одесі сепаратисти у ході сутичок з проукраїнськими учасниками акції використовували вогнепальну зброю, повідомляє Українська правда.
Так, під час трансляції одеський телеканал зафіксував, як сепаратист стріляв по учасникам проукраїнської акції з даху ТЦ "Афіна".
Читайте такожВ Одесі прихильники РФ напали на учасників маршу за єдину Україну, є поранені (онлайн-трансляція)
Разом з тим самі активісти заявляють, що міліція з самого початку заворушень у місті не реагувала на телефонні звернення громадян, заявляючи, що в місті "нічого не відбувається", та не втручалася у події.
За різними даними, у сутичках загинуло щонайменше троє учасників, десятки поранено.
Відео Віталій Уманець
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter