В Одесі сепаратисти стріляють з дахів по активістам, міліція не втручається

19:37, 02 травня 2014
Політика
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Активісти в Одесі скаржаться, що міліція робить вигляд, що "в місті нічого не відбувається".  

Боевик с крыши стреляет по проукраинским активистам / o1.ua

В Одесі сепаратисти у ході сутичок з проукраїнськими учасниками акції використовували вогнепальну зброю, повідомляє Українська правда.

Так, під час трансляції одеський телеканал зафіксував, як сепаратист стріляв по учасникам проукраїнської акції  з даху ТЦ "Афіна".

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Разом з тим самі активісти заявляють, що міліція з самого початку заворушень у місті не реагувала на телефонні звернення громадян, заявляючи, що в місті "нічого не відбувається", та не втручалася у події.

Допис by Valeriya Ivashkina.

За різними даними, у сутичках загинуло щонайменше троє учасників, десятки поранено. 

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