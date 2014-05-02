В Одесі сепаратисти стріляють з дахів по активістам, міліція не втручається

В Одесі сепаратисти у ході сутичок з проукраїнськими учасниками акції використовували вогнепальну зброю, повідомляє Українська правда.

Так, під час трансляції одеський телеканал зафіксував, як сепаратист стріляв по учасникам проукраїнської акції з даху ТЦ "Афіна".

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Разом з тим самі активісти заявляють, що міліція з самого початку заворушень у місті не реагувала на телефонні звернення громадян, заявляючи, що в місті "нічого не відбувається", та не втручалася у події.

За різними даними, у сутичках загинуло щонайменше троє учасників, десятки поранено.