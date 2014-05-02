Вночі в Слов‘янську загинув екіпаж вертолітників зі Львівщини

Військовослужбовці, які загинули у ніч на 2 травня в районі міста Слов’янськ під час повітряного патрулювання в рамках антитерористичної операції, служили у військовій частині міста Броди на Львівщині.

Про це повідомив УНІАН керівник прес-служби регіонального медіа-центру Міноборони у Львові Олександр Поронюк.

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«У Слов‘янську загинув наш екіпаж з Львівщини», - сказав Поронюк.

Як зазначається у повідомленні Міністерства оборони України, у ніч на 2 травня в районі міста Слов’янськ Донецької області було збито два вертольоти Мі-24 Збройних Сил України, які здійснювали повітряне патрулювання у визначеному районі.

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За попередньою інформацією, бойові машини було збито невідомими особами з використанням переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК). В результаті обстрілу двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще кілька отримали поранення різного ступеня тяжкості.