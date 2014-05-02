Антитерористична операція на сході відбувається за планом - Пашинський

Про це в ефірі 5 каналу заявив тимчасовий виконувач обов'язків Голови Адміністрації Президента України Сергій Пашинський, повідомляє прес-служба Президента України.

«Антитерористична операція відбувається за планом», - сказав Пашинський.

Він зазначив, що проводяться дії зі звільнення Слов'янська та Краматорська від терористів.

Читайте такожШтаб АТО пропонує бойовикам в Слов'янську добровільно здатися в полонВ той же час Пашинський пояснив, що поділ антитерористичної операції на етапи, і зокрема початок її активної фази 2 травня, пов'язаний з необхідністю забезпечувати безпеку мирних громадян в цих містах. Тимчасовий виконувач обов'язків Голови Адміністрації Президента зазначив, що під час проведення операції співробітники силових структур дуже коректно поводяться щодо мирних жителів.

Пашинський також зазначив, що антитерористична операція триватиме, але її методи зміняться. «Тиск на базу терористів буде постійним. Наше завдання - мінімізувати втрати серед цивільного населення», - підкреслив він.