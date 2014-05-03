Одеський губернатор поклав відповідальність за смерті на міліцію

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогоднішніх жертв в Одесі можна було уникнути. Для цього силовикам всього-то треба було не торгувати своєю Батьківщиною, своєю Совістю, і дотримуватися Присяги Українському Народові. Якби міліція слідувала вимогам керівництва області, а не займалася дипломатією, сьогодні все було б інакше. Але вони, як і завжди раніше, думали не про країну, а про власний комфорт. Сором", - заявив голова ОДА.

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"Одеські правоохоронці показали себе з найгіршого боку. Всього один приклад. За нашими даними, на в'їзді в Одесу був затриманий автобус з «колорадами», яких передали місцевій міліції. Але за наказом дуже високого міліцейського начальства міста їх всіх відразу ж... відпустили. Міліцейським начальником займаються компетентні органи, але сам факт показовий", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі сталися сутички проросійських і проукраїнських активистів. По останніх був відкритий вогонь. Також було підпалено Будинок профспілок, в якому загинули до 38 осіб.