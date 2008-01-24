У Ющенка застерігають Тимошенко від імпровізацій за кордоном

Заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ повідомив про підписання Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ директив на робочий візит прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Королівства Бельгія, запланований на 28-29 січня цього року.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Президента, це буде перша закордонна поїздка керівника українського уряду після обрання на цю посаду, яка, серед іншого, має на меті підтвердити незмінність євроатлантичного курсу України.

Заступник глави Секретаріату вказав, що одним із головних завдань, визначених урядовій делегації на переговорах із представниками Європейського Союзу та НАТО, є інформування про основні пріоритети програми діяльності Кабінету міністрів і стан виконання Плану дій Україна-ЄС.

Передбачається обговорити актуальні аспекти двосторонньої співпраці, особливо в контексті євроінтеграційних амбіцій України. Зокрема, йтиметься про торговельно-економічне співробітництво, візові питання (зокрема, перспективи запровадження з боку ЄС безвізового режиму для українських громадян), енергетичну політику.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО прем’єр-міністру України доручено наголосити на важливості поглиблення діалогу Києва з альянсом, позитивних сподіваннях щодо розгляду останніх українських ініціатив в цьому напрямку на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.

О.ЧАЛИЙ наголосив, що за Конституцією глава держави здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю, тому директиви офіційним делегаціям є обов’язковими до виконання всіма посадовцями, які уповноважені представляти на переговорах нашу державу. «Всі візити наших урядовців, як і раніше, здійснюватимуться згідно із завданнями за підписом Президента. Імпровізації під час двосторонніх зустрічей допускаються, але виключно в рамках президентських директив».

О.ЧАЛИЙ заявив, що після повернення з Брюсселя прем’єр-міністр поінформує Президента про підсумки офіційного візиту в Бельгію.