На Донеччині терористи, ховаючись за спинами дітей і жінок, вбили двох військових

Про це повідомив командувач Нацгвардією Степан Полторак, передає прес-служба МВС України.

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За його словами, сепаратисти в Андріївці намагалися витіснити сили АТЦ з блокпосту, прикриваючись дітьми та людьми похилого віку.

"Цинізму сепаратистів немає межі. Вони в черговий раз показали блюзнірство своїх дій - під прикриттям мирних жителів, виставивши вперед дітей, старих, намагалися витіснити блокпост, вели серйозний тиск на військовослужбовців, що знаходяться там", – зазначив Степан Полторак.

Правоохоронці почали переговори про недопущення конфлікту. Під час переговорного процесу сепаратисти застосували вогнепальну зброю із-за спин цивільних громадян. У ході перестрілки загинули два військовослужбовці і 12 осіб поранено.

У той же час, за словами Степана Полторака, після перегрупування сил військовослужбовцям вдалося утримати блокпост. Після цього до них на підмогу прийшов резервний підрозділ, була захоплена висота і взятий під контроль телецентр Краматорська.