На КПП в Армянську Джемілєва та його прихильників оточили автобуси з військовими

На контрольно-пропускному пункті в Армянську лідера кримських татар, народного депутата України Мустафу Джемілєва, який очікує рішення про пропуск через КПП до Криму, та кримських татар оточили автобуси з військовими.

Про це прес-секретар Меджлісу кримськотатарського народу Лейла Муслімова написала на своїй сторінці в Facebook.

"Людей, які спільно з лідером кримських татар Джемілєвим очікують подальших рішень щодо пропуску або ...., додатково оточили три "Урали", а також автобуси з військовими", - зазначила вона.

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У кримських татар також виникли проблеми в Сімферополі.

"До співвітчизників, які вийшли перекривати трасу Сімферополь-Бахчисарай біля автостанції "Західна", підійшов чоловік в цивільному, представився, що він - начальник міліції Київського району Сімферополя, і вимагає розійтися, мотивуючи тим, що нібито люди порушують закони РФ", - зазначила Муслімова.

«Люди також підтвердили, що зафіксували, як п'ять автобусів з військовими з Севастополя попрямували у бік Сімферополя», - пише прес-секретар Меджлісу.

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Як повідомляв УНІАН, група кримських татар сьогодні прорвала кордон України з анексованим Росією Кримом під час зустрічі Джемілєва, якому РФ заборонила в'їзд до Криму.

"Численні співвітчизники, які прибули зустрічати 3 травня Мустафу Джемілєва до адміністративно-територіального кордону (Армянськ), скандуючи "Мустафа!", "Міллет, Ватан" (Народ, Батьківщина), прорвали російський кордон військових в масках. Сталася бійка, пролунав один постріл», - повідомила Муслімова.

За її даними, на КПП знаходиться близько 5 тис. кримських татар.