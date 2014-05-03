В Одесі пікетують управління міліції: вимагають звільнити затриманих в учорашніх сутичках

В Одесі понад 150 осіб пікетують міське управління міліції з вимогою звільнити затриманих за участь у заворушеннях і сутичках 2 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники влаштувалися біля центрального входу в управління, і намагалися блокувати його, проте міліціонери коректно відтіснили активістів.

Учасники пікету скандують: «Звільніть героїв Одеси!», «Міліція – з народом!», «Свободу – героям!» і т.д. Вони запевняють, що мають намір стояти до переможного кінця.

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«За нашими відомостями, сьогодні збираються відвезти затриманих на Київ, а ми не можемо цього допустити», - пояснили представники пікетників.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

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За останніми даними, в Одесі після учорашніх сутичок до лікарень звернулися 214 постраждалих, з них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 чоловік.

За даними СБУ, сутички і заворушення в Одесі за участі представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров`я диверсійними групами з РФ.

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У МВС заявили, що більшість затриманих за участь у масових заворушеннях в Одесі 2 травня є громадянами Росії і жителями Придністров`я.

У рамках розслідування кримінального провадження про масові заворушення 2 травня в Одесі було затримано 172 особи. Після проведення відповідних слідчих дій частину з них відпустили під особисте зобов`язання, 127 затримали як активних учасників масових заворушень, і з ними проводиться комплекс досудових слідчих заходів.

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За даними фактами органами внутрішніх справ розпочато 10 кримінальних проваджень.

Під час слідчих дій у затриманих вилучено вогнепальну нарізну, гладкоствольну і травматичну зброю, значну кількість запальної суміші, що використовувалися проти мирних громадян.