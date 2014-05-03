У Краматорську в ході АТО дві особи отримали смертельні поранення - ОДА

У Краматорську Донецької області в ході антитерористичної операції дві особи отримали смертельні поранення, 12 госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

«Станом на 16.00 3 травня в ході антитерористичної операції в Краматорську від вогнепальних поранень померли дві людини. Ще 12 осіб з вогнепальними пораненнями доставлені у лікувально-профілактичні установи міста», - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в районі Слов`янська і Краматорська почалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії та армії.

Сьогодні вночі сили АТО повністю взяли під контроль аеропорт у Краматорську та всі блокпости навколо цього міста, а також звільнили від сепаратистів телевежу, відновлено мовлення українських телеканалів. Також звільнено від сепаратистів міське управління СБУ.

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Разом з тим у Краматорську у зв`язку з проведенням антитерористичної операції не працюють супермаркети і не ходить громадський транспорт.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в Краматорську в ході АТО станом на 14.15 загинули троє і поранено 17 осіб.