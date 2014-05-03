Проросійські активісти захопили офіс ІСД в Донецьку - крадуть офісні стільці і шампанське (фото)
20:59, 03 травня 2014Політика
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Прихильники самопроголошеної Донецької народної республіки взяли штурмом офіс Індустріального союзу Донбасу, - повідомляє кореспондент "ОстроВа".
З будівлі виносять оргтехніку, коробки, офісні стільці / ostro.org
Розбивши вікна на вхідних дверях натовп протестуючих увійшов в будівлю. Передусім прихильники ДНР вивісили з вікна будівлі свій прапор.
Основна маса мітингуючих залишилася стояти на вулиці, підбадьорюючи увійшли в будівлю вигуками "Молодці!" Рідкісні співробітники міліції проходять повз, "не помічаючи" погрому офісної будівлі.
Всередині будівлі люди ходять по кабінетах, трощачи їх вміст і обладнання.
З будівлі виносять оргтехніку, коробки, офісні стільці і великі пластикові пакети. Хтось "захопив" пляшки з шампанським. Всім пропонують випити за успішне захоплення будівель СБУ та ІСД.
Практично по всьому периметру будівлі вибито скло у вікнах першого поверху.
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