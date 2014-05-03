Проросійські активісти захопили офіс ІСД в Донецьку - крадуть офісні стільці і шампанське (фото)

Розбивши вікна на вхідних дверях натовп протестуючих увійшов в будівлю. Передусім прихильники ДНР вивісили з вікна будівлі свій прапор.

Основна маса мітингуючих залишилася стояти на вулиці, підбадьорюючи увійшли в будівлю вигуками "Молодці!" Рідкісні співробітники міліції проходять повз, "не помічаючи" погрому офісної будівлі.

Всередині будівлі люди ходять по кабінетах, трощачи їх вміст і обладнання.

З будівлі виносять оргтехніку, коробки, офісні стільці і великі пластикові пакети. Хтось "захопив" пляшки з шампанським. Всім пропонують випити за успішне захоплення будівель СБУ та ІСД.

Практично по всьому периметру будівлі вибито скло у вікнах першого поверху.

Острів