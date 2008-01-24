Томенко закликає опозицію не робити з мухи слона

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО вважає нинішню загострену полеміку щодо НАТО не лише штучною, а й небезпечною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, коментуючи дискусію, що розгорнулася довкола цього питання. На його думку, нинішня співпраця з НАТО жодним чином не пов’язана з конкретною датою можливого вступу України до Альянсу. “Більше того, наша команда чітко дотримуватиметься коаліційної угоди та інших зобов’язань стосовно необхідності прийняття відповідного рішення виключно за результатами всеукраїнського референдуму”, - запевнив народний депутат.

Він зауважив, що досвід нових членів НАТО у приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) засвідчує, що термін такої співпраці (від декларації готовності до вступу в Альянс) може сягати 5-8 років. “Тому я взагалі не бачу проблеми для обговорення в найближчому часі вступу України до НАТО, оскільки зараз в цьому питанні першочергове завдання – хоча би приведення Збройних сил України до соціальних та військових міжнародних стандартів. Це на сьогодні - більш актуальне завдання, аніж формалізація відносин з НАТО”, - вважає М.ТОМЕНКО.

На його переконання, сьогодні питання боротьби з корупцією, оптимальна організація системи влади, позбавлення депутатської недоторканності, реалізація важливих соціальних проектів – це те, чого чекає суспільство. На фоні цього дискусія навколо НАТО – штучна проблема, уведена в ранг головної проблеми українського суспільства. “Тому опозиція має перейматися більше тим, як забезпечити гідний рівень освіти, науки, культури і здоров’я людей в Україні, аніж тим, що нам і коли робити з НАТО”, - вважає народний депутат.