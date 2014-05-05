У Кремлі запевняють, що Меркель похвалила Путіна за сприяння у звільненні інспекторів ОБСЄ

Згідно з повідомленням на сайті Кремля, Меркель схвально відгукнулася про «сприяння, яке російська сторона надала під час звільнення затриманих у Донецькій області військових спостерігачів із низки європейських країн», передає Радіо Свобода.

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«Володимир Путін і Ангела Меркель відзначили важливість вжиття ефективних міжнародних заходів, передусім по лінії ОБСЄ, спрямованих на зниження напруження в Україні», – повідомили в адміністрації російського президента.

З огляду на це, додали у прес-службі, 7 травня в Москву прибуде президент Швейцарії, чинний голова ОБСЄ Дідьє Буркхальтер.

Прес-служба німецького канцлера телефонну розмову поки не коментувала.