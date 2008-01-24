Росіяни тиснуть на улюблений мозоль України

Керівництво України, яка прагне вступити в НАТО, повинне попередити простих громадян про «катастрофічні наслідки» цього рішення. Як заявив новий постпред Росії при НАТО Дмитро Рогозін, «як тільки Україна ступить на поріг НАТО, стане реальним кандидатом на вступ до цієї організації або вступить до альянсу, вона буде зобов`язана ввести візи відносно громадян Російської Федерації». За його словами, вступ до НАТО спричиняє за собою негайне введення візових обмежень відносно країн, що не входять до альянсу.

«Це означає, що мільйони українських громадян, які сьогодні перебувають на території Російської Федерації, працюють на будівництвах, підприємствах і посилають зароблені ними в Росії гроші на підтримку своїх сімей, ці люди зіткнуться з катастрофічними наслідками цього політичного рішення. Хай про це українські політики розкажуть своєму народу», - сказав Рогозін. Відзначивши, що вступ до НАТО є суверенним правом України, постпред висловив думку, що рішення з цього питання український народ має прийняти на референдумі.

Газета.ру