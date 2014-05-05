У Раді зареєстрували законопроект про проведення 25 травня всеукраїнського консультативного опитування

У Верховній Раді України зареєстровано урядовий проект закону про проведення всеукраїнського консультативного опитування 25 травня 2014 року.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Наразі тексту законопроекту на сайті ще не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера не виключав можливості проведення 15 червня національно-консультативного опитування замість референдуму.

Читайте такожУряд розгляне закон про загальнонаціональне опитування, яке повинно відбутися 25 травня – Яценюк

Він зазначав, що призначення референдуму залежатиме, в більшій мірі, від Верховної Ради. За словами Магери, якщо ВР, відповідно до конституційних повноважень, прийме відповідну постанову, то вона буде виконана ЦВК.

Водночас він висловлював сумніви, що такий референдум може бути проведений 25 травня.

"Проте щодо 15 червня, я думаю, що за термінами, визначеними законом України про всеукраїнський референдум, це цілком реально", - зазначив Магера.

Читайте такожВ Україні замість референдуму можуть провести національно-консультативне опитування

"Разом з тим, зі свого боку, я не відкидаю можливості проведення не референдуму, а скажімо, національно-консультативного опитування. Чому? Тому що для національно-консультативного опитування немає чіткої законодавчої бази. Однак вибори та референдум - не єдина форма здійснення прямої демократії... Якби в закон про всеукраїнський референдум була додана одна окремо взята стаття… я думаю, що це б зняло багато питань», - сказав він.