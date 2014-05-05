СБУ: Терористи на чолі зі Стрєлковим планують вибух на Карлівському водосховищі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

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За її словами, також є інформація, що за вказівкою ватажка бойовиків - співробітника ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ Ігоря Гіркіна на прізвисько Стрєлок сепаратисти мають намір викрасти вибухівку шахт, у тому числі для здійснення вибуху на Карлівському водосховищі.