СБУ: Терористи на чолі зі Стрєлковим планують вибух на Карлівському водосховищі

12:50, 05 травня 2014
Політика
0 0

На Донеччині проросійські сепаратисти підбурюють шахтарів до страйків, залякуючи їх тим, що нібито представники «Правого сектору» планують закидати гранатами шахтні стовбурами з працюючими там шахтарями.

Стрелков Стрєлков / kp.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

Читайте такожСБУ встановила особу «Абвера» - одного з ключових диверсантів групи «Стрєлка»

За її словами, також є інформація, що за вказівкою ватажка бойовиків - співробітника ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ Ігоря Гіркіна на прізвисько Стрєлок сепаратисти мають намір викрасти вибухівку шахт, у тому числі для здійснення вибуху на Карлівському водосховищі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter