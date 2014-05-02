Терористи у Слов'янську готують криваву провокацію, вже збирають російських журналістів - Тимчук

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Дмитро Тимчук.

Мета - імітувати «звірства» українських силовиків (про «прив'язку» до провокації нібито діючих у місті представників «Правого сектору», як це планувалося вчора, поки що інформації немає)».

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Тимчук наголосив, що російські журналісти «терміново збираються лідерами терористів у районі, поки що контрольованому проросійськими сепаратистами».