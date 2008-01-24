Янукович замахнувся на голову Ощадбанку

Опозиційний уряд Віктора Януковича вимагає звільнити голову правління Ощадбанку Анатолія Гулея за незадовільну організацію погашення заощаджень громадян, що призвела до "приниження людської гідності, втрати здоров’я та навіть життя громадян України".

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Опозиційний уряд вимагає вжиття невідкладних заходів для наведення порядку при обслуговуванні громадян в касах Ощадбанку.

"Опозиція вимагає гарантій безпеки громадян при виплатах; термінового розв’язання проблеми виплат на селі; оприлюднення остаточного фінансового плану погашення заявлених 20 млрд.грн. з визначенням джерел фінансування, публікацію графіка виплат на всю суму 130 млрд.грн. на 2008-2009 роки з термінами сплати і джерелами надходжень", - йдеться в заяві.

Українська правда