Регіонали з останніх сил стримують супротивників НАТО?

Політрада Партії регіонів сьогодні на своєму засіданні обговорить питання доцільності проведення завтра під стінами Верховної Ради мітингу за проведення референдуму щодо НАТО.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ПР.

За словами депутата, члени Партії регіонів готові знову почати мітинги під стінами парламенту. Цього разу - за проведення референдуму щодо НАТО.

«І в Києві, і в регіонах є достатня кількість людей, які готові приїхати в Київ і висловитися з цього приводу», - стверджує В.ГОРБАЛЬ.

«Поки що вони в Київ не виїхали. Ми зараз стримуємо людей, щоб вирішити все спокійно. По обіді буде засідання Політради партії, де буде вирішено питання доцільності проведення мітингу 25 січня», - повідомив В.ГОРБАЛЬ.

Він також висловив сподівання, що завтра на засіданні ВР «у БЮТ буде нагода підтвердити, чи відповідає їхня передвиборча кампанія діям після виборів».

«Народний депутат ЄФРЕМОВ учора вніс законопроект «про порядок вступу України в НАТО». Законопроект зареєстровано і є на сайті ВР. Документ передбачає норму, що приєднатися до Альянсу можливо лише за результатами Всеукраїнського референдуму. У мене є надія, що цей законопроект підтримає більшість у ВР, адже з такою тезою на вибори йшли не лише ми, але й БЮТ», - підкреслив В.ГОРБАЛЬ.