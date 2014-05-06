Генерал НАТО: Росія, скоріше за все, не вторгнеться в Україну
03:21, 06 травня 2014Політика
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Головнокомандувач силами НАТО в Європі американський генерал Філіп Брідлав заявив, що, на його думку, Росія не буде здійснювати військове вторгнення на територію України
Головком сил НАТО в Європі вважає, що Росія не вторгнеться в Україну / REUTERS
На думку Брідлава, Москва буде домагатися своїх цілей в Україні, не перетинаючи кордон, пише РБК.
Брідлав заявив, що «російська влада, скоріше за все, продовжить робити те, що вона робить: дискредитувати український уряд, провокувати протестні виступи в країні і готувати ґрунт для сепаратистського руху».
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Бриідлав також зазначив, що незважаючи на те, що він упевнений в присутності російських спецпідрозділів на сході України, поки що рано робити висновки про те, хто збив українські вертольоти над Слов'янськом.
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