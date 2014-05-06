Генерал НАТО: Росія, скоріше за все, не вторгнеться в Україну

03:21, 06 травня 2014
Політика
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Головнокомандувач силами НАТО в Європі американський генерал Філіп Брідлав заявив, що, на його думку, Росія не буде здійснювати військове вторгнення на територію України

Главком сил НАТО в Европе считает, что Россия не вторгнется в Украину / REUTERS

На думку Брідлава, Москва буде домагатися своїх цілей в Україні, не перетинаючи кордон, пише РБК.

Брідлав заявив, що «російська влада, скоріше за все, продовжить робити те, що вона робить: дискредитувати український уряд, провокувати протестні виступи в країні і готувати ґрунт для сепаратистського руху».

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Бриідлав також зазначив, що незважаючи на те, що він упевнений в присутності російських спецпідрозділів на сході України, поки що рано робити висновки про те, хто збив українські вертольоти над Слов'янськом.

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