Мороз заявляє, що СПУ піде на президентські вибори
15:39, 24 січня 2008Політика
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Лідер СПУ радить дотримуватися законів
Соціалістична партія України висуватиме свого кандидата на наступних виборах Президента України.
Про це заявив лідер СПУ Олександр МОРОЗ сьогодні під час Інтернет-конференції на порталі ЛІГА.net.
Зокрема, за його словами, "СПУ буде суб’єктом виборчої кампанії, а симпатиками ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО навряд чи ми будемо».
О.МОРОЗ також дав пораду нинішнім керівникам держави «неухильно додержуватися букви Закону й Конституції».
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