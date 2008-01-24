Мороз заявляє, що СПУ піде на президентські вибори

Соціалістична партія України висуватиме свого кандидата на наступних виборах Президента України.

Про це заявив лідер СПУ Олександр МОРОЗ сьогодні під час Інтернет-конференції на порталі ЛІГА.net.

Зокрема, за його словами, "СПУ буде суб’єктом виборчої кампанії, а симпатиками ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО навряд чи ми будемо».

О.МОРОЗ також дав пораду нинішнім керівникам держави «неухильно додержуватися букви Закону й Конституції».