У НУ-НС кажуть, що частина коалиції проти звільнення Медведька

У парламенті вже зібрано 189 підписів за звільнення Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу повідомив народний депутат, представник фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Олесь ДОНІЙ.

Водночас депутат зазначив, що деякі представники коаліції висловлюються за те, щоб не змінювати генпрокурора.

О.ДОНІЙ також додав, що подібні тенденції спостерігаються й щодо ініціативи проведення дострокових виборів мера Києва.

Він нагадав, що у парламентському комітеті з питань місцевого самоврядування вже зареєстроване подання щодо створення слідчої комісії з розслідування діяльності чинного мера Києва. Разом з тим, окремі члени більшості чинять спроби саботувати розгляд цього питання.

У свою чергу, народний депутат, представник Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ прогнозує, що міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ працюватиме на цій посаді до кінця свого терміну.

«Я думаю, що після кретинічного вчинку Луценка Черновецький залишиться у своєму кріслі до кінця строку», – сказав Т.ЧОРНОВІЛ, додавши, що «іноді краще жувати, аніж говорити чи розмахувати руками».