Тимошенко придумала, як зв’язати руки митникам
16:16, 24 січня 2008Політика
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Давати хабарі стануть за кордоном?
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО хоче, щоб декларація експортера була й документом на ввезення імпорту до України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на зустрічі з експортерами.
«Я думаю, що ми зробимо так, щоб декларація виїзна для експортера була одночасно для нас і документом на ввезення імпорту. Щоб там, де платять і відшкодовують ПДВ у інших країнах і показують реальну вартість, обсяги, щоб з цим документом заходили на розмитнення по імпорту», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що робота в цьому напрямку вже йде.
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