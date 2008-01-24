Яценюк стелить солому перед завтрашнім засіданням ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що парламент завтра буде працювати в конструктивному руслі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і парламентських комітетів.

В.ЯЦЕНЮК зазначив, що протягом тижня він зустрічався з лідерами фракцій, а вчора відбулася зустріч з лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«В принципі намалювалася певна дорога щодо взаєморозуміння», - сказав він.

Голова ВР наголосив, що сьогодні в стінах парламенту не відбуватиметься жодних розмов мовою ультиматуму.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що якщо опозиція хоче бути захищеною, то вона має дати голові ВР право на цей захист.

За його словами, якщо ВР і надалі буде заблокована, то «буде поставлена крапка на парламентаризмі в цілому».

А.ЯЦЕНЮК також додав, що усі питання, які виникають у ВР, необхідно вирішувати шляхом політичного діалогу. При цьому він зазначив, що не хоче повертатися до розмови стосовно листа трьох керівників держави щодо ПДЧ в НАТО.

Він запевнив, що усі науково-експертні та юридичні висновки підтвердили законність написання відповідного листа. Тому, наголосив він, усі розмови, які досі тривають навколо цього, «лежать виключно в політичній площині».

При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав, що в листі чітко відображено, що перед вступом України в НАТО відбудеться всеукраїнський референдум з цього питання.

Він також не виключив, що завтра в сесійній залі буде обговорений проект постанови з цього питання, зареєстрований опозицією.