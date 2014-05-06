Кличко попросив кадетів зробити країну сильною і мудрою

Вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна, ліцею-інтернату №23 "Кадетський корпус" та інших навчальних закладів столиці пройшли урочистим маршем, продемонстрували навички стройової підготовки та поклали квіти до Меморіалу Слави, повідомляє ТСН.

"Я хочу привітати хлопців, які в настільки юному віці одягли військову форму. Найважливіше для вас - захищати Вітчизну. Готуйтеся до цього. Така підготовка вкрай важлива. Кожен з повагою ставиться до людини, який стає на захист Вітчизни. Від військових сьогодні і вас - військових у майбутньому - залежить мир і спокій", - звернувся Віталій Кличко до кадетів.

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Політик зазначив, що сьогодні вкрай важливо забезпечити якісну підготовку майбутніх військових, адже саме від них залежить захист України та її цілісності.

"Ви як майбутні військові вчіться не по книжках, а на реальних подіях навколо вас. Винесіть з цих подій правильні уроки. Країна повинна бути сильною, щоб не боятися нікого, і мудрою, щоб не виявляти агресію", - підкреслив Кличко.